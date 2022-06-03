今天是端午節，也是3天連假首日，全台「熱如盛夏」，高溫達36度，日夜溫差大。中午過後熱對流發展，局部地區（尤其山區）慎防雷雨。第3波滯留鋒下周重返台灣，再度轉為劇烈天氣機率高，嚴防大量降雨。

受暖氣團影響，今全台高溫炎熱，「跟夏天一樣」。清晨20多度到了白天迅速轉暖，溫差超過10度。今各地氣溫：北部23至36度、中部24至35度、南部24至35度、東部22至36度。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，今起3天台灣被暖氣團籠罩「熱如盛夏」，既然像夏天，當然少不了典型的午後雷陣雨；中午過後山區及部分平地仍有陣雨甚至雷雨機率。

明、後兩天受西南季風影響，位處迎風面的西南部，有短暫陣雨或雷雨，午後也有較大雨勢，若大雷雨出現，天氣更不穩定，民眾應留意。

根據最新模式模擬，梅雨季第3波滯留鋒下周一重返，吳德榮提醒，屆時西南部地區有強對流發展條件；到了下周二對流發展條件更好，不排除有大量降雨，嚴防劇烈天氣。