佛光山惠中寺以現場分流與線上直播舉辦「未來與希望」系列講座，6月1日由佛光山常務副住持暨都監院院長慧傳法師，以其著作《奮起飛揚在人間》為主題，解讀佛光山開山星雲大師「新春賀詞」所蘊藏的慈悲與智慧，分享自己寫作的感想。

大師1996年寫了第一張新春賀詞「平安吉祥」送給信徒及訪客，爾後每年都會寫新春賀詞，深具涵義的賀詞，可做為信眾的座右銘。大師曾說：「不要看我的字，要看我的心。」法師提及，自己在寫作過程中體會出大師的新春賀詞充滿悲智法語，而且切合時代需要，365冊星雲大師全集，彰顯大師學識的淵博，堅忍毅力及無私奉獻的大願心。

慧傳法師期勉大眾常與人為善、廣結善緣，花若盛開蝴蝶自來，人若精彩天自安排；所以「莫愁人間多艱困，奮起飛揚在人間」。(圖/佛光山惠中寺提供)

2004年的賀詞是「身心自在」，法師從2003年10月起擔任都監院院長，在過年前有限時間內要完成多項重要會務及活動，緊接著要在後山遍滿荊棘、菅芒花、石礫及高聳峭壁的未開發土地上，完成重要鉅大的建設，發現自己無法「身心自在」了。

大師指示：大家一起出坡整理後山，共同分擔、集體創作，就能克服種種艱難；在暗黑走道旁要設置平安燈牆，讓信眾安全找到停車，是給人方便的慈悲；大師常巡視鼓勵僧信二眾，讓大家生起信心與力量，終至完成「身心自在」的平安燈佈置，逐一成就多項重要的工程建設。

慧傳法師以其唱作俱佳的演講方式，吸引現場逾200人、直播線上抱括馬來西亞、英國、澳洲、阿根廷及中國大陸，超過5千名聽眾的觀看。(圖/佛光山惠中寺提供)

佛光山的宗風：「修行要發菩提心行菩薩道；在解行並重中實踐菩薩的慈悲喜捨大願，接受千錘百煉，才能得到大自在。」法師在2021年以「要接受千錘，莫愁前路多艱困；要自己努力，方可奮起飛揚在人間。」勉勵叢林學院畢業生。

有一年春節花木奇石藝展，從整地、除草、搬石礫、種花到掛燈飾，全由佛光山僧信二眾一手包辦。大師用身教言行訓練佛光山弟子 ，凝聚向道心建設人間淨土；期許大眾奉行《華嚴經》「但願眾生得離苦，不為自己求安樂」的教導。

佛光山中區總住持覺居法師（右）致贈講座紀念光碟給講師慧傳法師（左）。(圖/佛光山惠中寺提供)

2008年美國「次級房貸」引發全世界的金融危機，翌年大師提出「生耕致當」新春賀詞，是符合時勢需要的對治良藥；「生耕」是要在生活上勤奮耕耘心靈，才能獲得內外財的豐收富足，無形財富能保任法身慧命的喜悅。

法師表示，「深耕」僅是指田地須要先犁田，才能播種插秧生長，與「生耕」層次有很大差別；所以將著作取名《奮取飛揚在人間》，藉以呼應大師鼓勵大眾，要有努力向上、積極奮鬥的人生觀。提到范仲淹家族800年興盛不衰祕訣：「能以慈心悲願、大公無私待人處事，後代子孫能秉承祖範、飽讀詩書、積德行善，受到歷代朝庭的肯定及表揚」。

講座結束後，惠中青年團以獻花向慧傳法師致意。(圖/佛光山惠中寺提供)

法師解說「巧智．慧心」差異，巧智雖有靈性、思想及活潑，但仍屬於「世智辯聰」。「慧心」則是心中常生智慧、不離自性，明白自己、認識世間真相；並非從學佛八難「世智辯聰」中所獲得。慧傳法師勉勵大眾，要常與人為善、廣結善緣，花若盛開蝴蝶自來，人若精彩天自安排；所以「莫愁人間多艱困，奮起飛揚在人間」。