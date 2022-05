台灣師範大學英語學系校友暨講座教授黃正德,從鄉下學童成為美國哈佛大學頂尖學者,多次獲得國際大獎與榮譽稱號,去年獲選教育部「玉山學者」。長年旅居美國的他日前返國,21日上午10時將在台師大畢業典禮發表專題演講。

台大系統3校下學年將實施學期16周制度,今年畢業典禮因此一同選在21日舉行。而考量到疫情嚴峻,台師大畢業典禮僅限1200人進場,因此開放網路直播,讓未到場的畢業生也可同步收看。

至於今年受邀發表專題演說人員方面,台師大表示,將由黃正德教授進行演講。

台師大提到,黃正德1948年出生於花蓮縣富里鄉,1971年畢業於台師大英語系、1974年英語研究所畢業獲文學碩士學位,爾後遠赴美國麻省理工學院(MIT)取得語言學博士學位,並先後任教於美國夏威夷大學、清華大學、台灣師範大學、美國康乃爾大學、美國加州大學爾灣分校等。

台師大指出,黃正德自2001年起擔任美國哈佛大學語言學系教授至今,期間當選美國語言學學會榮譽會士、歐洲科學院院士、中央研究院院士、教育部玉山學者等肯定,又曾獲爾灣加州大學「校長教授(Chancellors Professor)」頭銜,國際中國語言學學會會長、古根漢基金會研究學者獎(Guggenheim Fellowship),行為科學高級研究中心研究學者獎(Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences Fellowship)等殊榮。

黃正德將以「從98343到02138」(分別是花蓮縣富里鄉、哈佛大學郵遞區號)為題發表演講。

論及演講主題的訂定,黃正德說,自己是郵遞區號最後一碼983富里鄉出來的孩子,隨著念書升學,一路求學遇到很多貴人,老師們用「啟發式」的教學方式,讓他開始對英文產生興趣,並放手讓他追逐夢想,並在師大英語系奠定往後數十年語言學研究工作的扎實基礎。

他透露,自己是村子裡第一個上大學的孩子,離開村子上台北時,他也沒想到會越走越遠,來到地球另一端的美國大學擔任教授。

爾後哈佛大學任教期間,他多次受邀在台灣、北京、香港、日本、法國、西班牙、澳洲等地擔任講座教授。多年執教下來,他對教育也有一番見解,認為大學應盡量給學生接觸各個領域的機會,任何領域的學習都要注重邏輯思考和研究方法,以便增加學生在畢業以後解決新問題、迎接新挑戰的能力。

黃正德今年以「玉山學者」身份回到故土,並受延攬回到台師大任教。他說,台師大在語言學、應用語言學、英語與華語教學、以及語言科技等領域擁有長足進展,是國內相關領域首屈一指的研究機構。

黃正德期望,自己能為台師大乃至全國的語言學界,促成更多交流機會,共同探討系列議題,並將台灣的語言學研究成果向世界展示,激起更多人投入相關研究。