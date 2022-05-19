台灣師範大學英語學系校友暨講座教授黃正德，從鄉下學童成為美國哈佛大學頂尖學者，多次獲得國際大獎與榮譽稱號，去年獲選教育部「玉山學者」。長年旅居美國的他日前返國，21日上午10時將在台師大畢業典禮發表專題演講。

台大系統3校下學年將實施學期16周制度，今年畢業典禮因此一同選在21日舉行。而考量到疫情嚴峻，台師大畢業典禮僅限1200人進場，因此開放網路直播，讓未到場的畢業生也可同步收看。

至於今年受邀發表專題演說人員方面，台師大表示，將由黃正德教授進行演講。

台師大提到，黃正德1948年出生於花蓮縣富里鄉，1971年畢業於台師大英語系、1974年英語研究所畢業獲文學碩士學位，爾後遠赴美國麻省理工學院（MIT）取得語言學博士學位，並先後任教於美國夏威夷大學、清華大學、台灣師範大學、美國康乃爾大學、美國加州大學爾灣分校等。

台師大指出，黃正德自2001年起擔任美國哈佛大學語言學系教授至今，期間當選美國語言學學會榮譽會士、歐洲科學院院士、中央研究院院士、教育部玉山學者等肯定，又曾獲爾灣加州大學「校長教授（Chancellors Professor）」頭銜，國際中國語言學學會會長、古根漢基金會研究學者獎（Guggenheim Fellowship），行為科學高級研究中心研究學者獎（Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences Fellowship）等殊榮。

黃正德將以「從98343到02138」(分別是花蓮縣富里鄉、哈佛大學郵遞區號)為題發表演講。

論及演講主題的訂定，黃正德說，自己是郵遞區號最後一碼983富里鄉出來的孩子，隨著念書升學，一路求學遇到很多貴人，老師們用「啟發式」的教學方式，讓他開始對英文產生興趣，並放手讓他追逐夢想，並在師大英語系奠定往後數十年語言學研究工作的扎實基礎。

他透露，自己是村子裡第一個上大學的孩子，離開村子上台北時，他也沒想到會越走越遠，來到地球另一端的美國大學擔任教授。

爾後哈佛大學任教期間，他多次受邀在台灣、北京、香港、日本、法國、西班牙、澳洲等地擔任講座教授。多年執教下來，他對教育也有一番見解，認為大學應盡量給學生接觸各個領域的機會，任何領域的學習都要注重邏輯思考和研究方法，以便增加學生在畢業以後解決新問題、迎接新挑戰的能力。

黃正德今年以「玉山學者」身份回到故土，並受延攬回到台師大任教。他說，台師大在語言學、應用語言學、英語與華語教學、以及語言科技等領域擁有長足進展，是國內相關領域首屈一指的研究機構。

黃正德期望，自己能為台師大乃至全國的語言學界，促成更多交流機會，共同探討系列議題，並將台灣的語言學研究成果向世界展示，激起更多人投入相關研究。