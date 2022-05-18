韋禮安的作品入圍本屆金曲獎年度歌曲大獎。（資料照）

第33屆流行音樂金曲獎今（18日）公布入圍名單，黃明志合作陳芳語的歌曲〈玻璃心〉入圍本屆年度歌曲大獎，他今晚在社群發文開心表示：「謝謝台灣的民主自由！」而金曲入圍揭曉人之一的韋禮安，同樣入圍年度歌曲大獎，他事後透露揭獎當下心情很緊張：「希望可以看到自己的歌，更希望自己不要把別人名字和歌名念錯，能夠入圍真的心存感激，謝謝大家支持。」

黃明志的〈玻璃心〉入圍年度歌曲獎，而他的專輯《鬼才做音樂》則入圍最佳裝幀設計獎，他表示這兩個作品都有個共同點，就是「傷害性」，回憶〈玻璃心〉推出後不到24小時，他所有的影音作品在大陸全被封鎖，社交媒體帳號也在一夜之間全部消失，「這對歌手和經紀公司來說都是極具『傷害性』的。但後來我才發現，相比之下，被『傷害』最深的不是我，而是那些長年以來無法自由自在聽歌，看戲，上網，說話，打字，甚至出門吃飯的中國人民」。

黃明志也透露《鬼才做音樂》的主要裝幀設計師是一位前同事，「由於整個設計90％都是手工為主，在設計的過程中除了手繪／手寫，根本沒有其他的捷徑。加上這是她第一次做裝幀設計，專輯的內容又一改再改，最後由於時間緊迫，搞到全公司的同事都來幫忙參與手繪和包裝的部分，連續幾個禮拜都沒有辦法好好休息。在過程中由於一些進度和溝通的問題，她還被我大罵了兩次，也哭了好幾次... 整張專輯的裝幀其實是在全體同事非常不愉快的情況下共同完成的」。

他表示做完這張專輯後，這位女同事就因壓力過大提出離職，之後還有幾位同事陸續離職，「這一次入圍，我會飛她去台灣一趟，而且會幫他弄一套低胸爆乳高叉晚禮服配黑網襪，讓她在紅地毯上搔首弄姿。我相信只要肯努力，不畏壓力和困難，終有一天一定會在聚光燈下發光發熱」，最後黃明志也感謝金曲獎，「我要謝謝金曲獎評審讓我們在今年入圍了兩個大獎。謝謝台灣的民主自由，謝謝每一位一路來支持著黃明志的朋友們。台灣我來啦」。