弘道老人福利基金會自2020年起推動「銀響力新聞獎」，藉此鼓勵媒體報導多元、正向的高齡議題。中國時報教科文組記者林良齊以《慘！逾2萬名高齡時薪勞工 無法領取1萬元生活補貼》報導，呈現疫情下紓困制度仍存在年齡歧視的不平，其深入報導有幸擠身本次「第二屆銀響力新聞獎」入圍名單。

我國新冠肺炎疫情嚴峻，但未停止優質報導產出的腳步，「第二屆銀響力新聞獎」共入圍43件優秀的報導，《慘！逾2萬名高齡時薪勞工 無法領取1萬元生活補貼》以去年三級警戒下各部會祭出多個紓困方案，而勞動部的「部分工時受僱勞工生活補貼」，卻因「就業保險法」明定15歲以下及65歲以上勞工及外國人不得參加，因此高齡時薪勞工、外國學生來台打工也領不到1萬元生活補貼，導致許多人因資格不符遭排除。

病毒來勢洶洶，但紓困的種種限制，除了體現制度的不平，更讓奉獻一生的高齡者感到無奈。

該報導入圍「第二屆銀響力新聞獎」網路新媒體類-即時新聞獎，不只是對記者努力挖掘真相的肯定，也讓讀者看見高齡化社會下，紓困仍存在年齡歧視的待解之處。