A-Lin相隔3年參與大型節目《為歌而贊》。（索尼音樂提供）

A-Lin相隔3年參與大型節目《為歌而贊》。（索尼音樂提供）

A-Lin新專輯《LINK》陸續攻佔數位和實體排行榜平台冠軍，創下佳績，而她日前在相隔三年多之後，參與大型歌唱綜藝節目《為歌而贊》，演唱由創作天王周興哲為他創作的新歌〈摰友〉，透過她真摯動人的Live演繹，讓現場觀眾和專業樂評創作人哭成一片淚海，而她也不負眾望，以〈摯友〉的完美詮釋獲得這一集第一名的百讚推薦，A-Lin落淚說：「這首歌也代表著我和歌迷之間的LINK，謝謝大家仍記得愛唱歌的我。」不過因為疫情嚴峻，為了能夠安全錄製節目，她嚴格遵守所有防疫規定，除了錄製節目的時間，A-Lin幾乎都在飯店房間裡度過，不容有絲毫失誤。

她在節目上首次公開演唱〈摯友〉，大器又不失細膩的極佳唱功，讓參與節目錄製的專輯樂評人、創作人和觀眾都感動落淚，在演唱之後爭相為A-Lin按讚，也不斷向A-Lin訴說自己有多麼喜歡A-Lin的歌曲，紛紛表示「A-Lin的歌曲陪伴自己度過失戀階段，現在聽A-Lin的新歌還是一樣被深深打動」，也有從藝術高中畢業的創作人表示：「高中時期在學校的練習室練唱，10間裡面有8間都在唱A-Lin的歌，A-Lin的歌是必唱歌曲，能見到A-Lin、聽A-Lin 的現場，實在太幸福！」A-Lin聽到大家絡繹不絕的示愛，有些害羞，表示自己能來到這個舞台唱歌很幸福、很開心。

因在場觀眾知道A-Lin能歌擅舞，現場要求A-Lin秀一段舞蹈，A-Lin特別演唱融合阿美族語言的〈Romadiw〉，帶領全場跟她一起跳舞，成為該集的驚喜彩蛋！而A-Lin演唱的〈摯友〉最後獲得百讚推薦，拿下該集第一名的好成績，讓她當場淚崩直說：「很久沒有參與節目的錄製，謝謝大家仍然記得愛唱歌的A-Lin！」而她Live演唱的純享版〈摯友〉一在她的社群公開，3小時就衝上近10萬次觀看、近8000次轉發，網友留言大讚「聽哭了」。