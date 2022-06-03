新北中和2歲童「恩恩」確診病歿，其父和新北市府間在通話錄音提供的部分未獲共識，新北市消防局長黃德清今天親上火線解釋，重申報案電話都有個資相關問題，若恩恩爸需要聽錄音檔，會派專人到新竹播放聆聽，地點上也能配合更換。

黃德清今(3)日受訪時解釋，119是報案電話，牽涉到受理方、報案方的相關資訊，而這些都有個資的相關問題，長期都是需要被保護的。

黃德清說，事實上《政府資訊公開法》第18條和《個人資訊保護法》裡規範都相當嚴謹，當初報案內容牽涉到報案人聲音，也包括受理方的所有聲紋，這些聲音都包含其他報案的周邊訊息和名字，而這些訊息是無法切割的，所以基於個資保護的原則下，無法讓恩恩爸攜帶錄音檔回去聽。

黃德清重申，若恩恩爸想要聽，新北市消防局都非常歡迎，願意帶錄音檔到新竹，給恩恩爸詳細聽錄音的內容，也可以找一個適當安靜的地點，情緒能夠緩和的地點，讓恩恩爸可以釐清報案內容，得到想要知道的真相。

黃德清指出，恩恩爸當初提出申請的內容，最主要是要求妻子報案的5通電話內容，因此消防局提供的就是這5通電話詳細的逐字譯文，那至於恩恩爸拿資料時提及的消防局3通回播電話內容，消防局也能補充相關譯文。

新北市消防局119指揮中心護理師楊馥歆也表示，護理師同時要處理每位民眾的需求，在處理這麼多事情的狀況下，醫護都希望自己有八隻手幫每位民眾案件處理最好，但當時須顧慮醫院量能，不能讓急診室癱瘓，事件發生時必須通知醫院，還有同仁的隔離衣等防護裝備也要處理到位，希望民眾可以給119同仁更多的支持與鼓勵，讓他們可以做到最好。

另外，有網友指出新北市消防局先前臉書宣導有放報案錄音檔。局方則表示，該案例是依據政府資訊公開法第18條第6款，徵詢過電話錄音內容所有人員同意後，製作的公益宣導影片，內容經過剪輯去除相關個資，並未涉及其他民眾內容，和這次案例不同，不可混為一談。