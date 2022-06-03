今天在NBA總冠軍戰場上塞爾提克以120：108戰勝勇士，不被看好的他們在末節拉出一波17：0攻勢，強勢在勇士主場拿到首勝，而除了綠軍眾將狂下三分雨，即將滿36歲的老將荷福德(Al Horford)勇猛表現決定了比賽走向，他末節4投4中砍下11分，一共拿下全隊最高的26分並砍進6發外線，老經驗的他可說是綠軍「定海神針」！

勇士今天在比賽前半段都握有領先優勢，第三節更是打出一波38：24攻勢，未料進入決勝第四節他們進攻大當機，而這時綠軍牢牢把握了機會，傑倫布朗(Jaylen Brown)、史馬特(Marcus Smart)、懷特(Derrick White)都跳出來追分，老將荷福德更是不留情，在這節出手4次全數命中拿下11分，比賽剩50秒左右他還打出致勝2+1，徹底終結勇士。

荷福德今天出賽32分鐘，砍下26分6籃板3助攻1抄截，投籃命中率高達75%、外線8中6、罰球3中2，場上正負值+9，而6顆外線也讓他創下新紀錄，成為在聯盟歷史總冠軍初登場投進最多外線球員，荷福德完全發揮老將價值，也彌補主力得分手塔圖(Jayson Tatum)命中率低迷的表現，明天將滿36歲的他生涯初次打總冠軍賽就大開殺戒。

荷福德2007年以首輪第3順位被老鷹選上，之後陸續投靠76人、雷霆、塞爾提克，其中2016、2021年兩度加入綠軍，15季打過141場季後賽，為現役最多，最接近總冠賽時刻是在2017、2018年，那時他同樣在綠軍，但連兩季被詹姆斯(LeBron James)率領的騎士淘汰，本季再與球隊殺出重圍，擊退熱火拿下東區冠軍時他更是激動到跪地慶祝。