國民黨立委江啟臣卸任國民黨主席後，不少人都認為江的個性變開朗，作風又回到青壯派立委時期。江今再接受黨發言人柳采葳「葳您上菜」節目專訪時解釋，當時不是刻意板著一張臉，而是事情真的很多，「不然你現在看看朱立倫的臉」。

江啟臣今再接受柳采葳訪問時，一改過去公開場合拘謹形象，談笑風生，讓柳直言，「以前都沒有覺得你好好笑」。江則自嘲，那是「因為不當主席」，並直言也有人說他不當黨主席以後變好好笑喔，反問柳「所以當黨主席的時候是怎樣？」

柳采葳搭話表示，說江啟臣「當黨主席時每天板著一張臉」。江則回應，不是板著一張臉，事情真的很多，「不然你現在看看朱立倫的臉」。江勁爆發言，讓曾任主播的柳記者魂上身追問「他（指朱）的臉怎樣」。江再回，「很辛苦」。

柳采葳又追問，「還有勒」？讓江啟臣尷尬說，「其他就你自己弄，我不知道」。沒想到江無意的推託，卻反讓柳緊張的說，「你不要挖洞給我跳，我是發言人喔」。江聞言後展開反擊，表示「啊，對喔，你是發言人，所以這樣我才要問你」。

柳采葳隨即開啟防禦模式，表示「很辛苦啊（指朱立倫），剛剛你不是講了嗎？」，還對著螢幕跟觀眾撒嬌抱怨，「他（指江啟臣）想害我」，讓採訪現場一陣爆笑聲。

隨後江啟臣受訪時，一邊被動曬與妻子的恩愛點滴，又不時對柳采葳開啟撩妹模式，大開玩笑。柳隨即肯定表示，江「不當主席帥很多」。原本正在吃涼麵的江聞言噗哧一聲，自嘲「我該哭還是該笑」，抱怨難道自己以前不帥？