國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜有無可能角逐2024總統大選？國民黨立委葉毓蘭表示，朱立倫不論公開或私下與他們的講話都曾經提過，在2024一定要推出一個最強候選人，朱立倫自認為是操盤手，但他還是希望繼續備戰2024；談及侯友宜，葉毓蘭則認為，讓人民能安居樂業，這是最起碼該做到的。

資深媒體人黃暐瀚7日在政論節目《鄉民大會》中爆料，國民黨主席朱立倫私下向很多人講過不選2024，黃更指「2024朱立倫要扶植侯友宜」。

據《中評社》9日報導，談及藍營2024總統可能人選，葉毓蘭受訪表示，朱立倫提過，2024一定要能夠推出「能贏的選將」，而且「不必是他（指朱）」，而侯友宜現在在新北市的政績大家有目共睹。

葉毓蘭指出，這事不必黃暐瀚爆料，因為朱立倫不論公開或私下與他們的講話都曾經提過，在2024一定要推出一個最強候選人，朱立倫自認為是操盤手，所以為什麼處於非常弱勢領導的情況下，朱立倫仍希望可以繼續為2024來備戰。

葉毓蘭表示，朱立倫一直與他們所談到的是，在2024一定要能夠推出「能贏的選將」，而且「不必是他」。朱立倫認為如果國民黨不能夠贏，那當黨主席、總統候選人都是假的。

記者追問，「所以侯友宜是可以擔起責任的角色？」葉毓蘭表示，侯友宜現在在新北市的政績大家有目共睹，侯友宜40幾年前開始當警察，每個警察無論是擔任刑警或是在派出所、分局，其實都是在解決地方上的問題，讓人民可以安居樂業；那現在當到市長，甚至是未來的總統，讓人民安居樂業，這也是最起碼該做到的。