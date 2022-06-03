新黨台北市議員侯漢廷日前確診康復，他今日在臉書證實自己重複確診，成為台灣唯一重複確診的政治人物，而他昨天與台北市長柯文哲會談3分鐘，侯漢廷提醒，「保護家人，沒有無敵星星」。

侯漢廷說，「端午安康，向各位報告，我重複確診了，成為台灣唯一重複確診的政治人物(苦笑)。昨天才在政論節目談重複感染，緊接自己也中了。」

侯漢廷表示，自5月初解隔離以來，他除了較易疲憊、喉嚨不適，並無其餘症狀，日前他家人確診，他依規定無症狀且打疫苗無須匡列隔離，但謹小慎微不出入公眾場所，戴滿兩層口罩，與人因公面對面交談不超過三分鐘，各種殺菌消毒液噴好噴滿，且兩天快篩陰性，但看新聞才發現原來唾液快篩根本測不到omicron。

侯漢廷指出，然而前天咳嗽，昨晚發燒頭暈，退燒後鎮夜喉嚨狂咳，較上個月確診嚴重，喉嚨既像破了深淵，又時刻感到刀割斧劈，昨晚今晨快篩陽性。有新症狀、有接觸新確診者，當然是重複感染。

侯漢廷表示，他昨天下午才跟柯文哲面對面談論台北市要購買兒童HFNC，會談才三分鐘，希望市長不要被他感染。

侯漢廷說，無法參與地方端午活動行程，萬分抱歉，我昨晚甚至夢到選民批評他沒跑行程說不要投給他，再次提醒大家，保護家人，沒有無敵星星。

侯漢廷笑稱，若不信邪覺得他不是重複感染而只是「陰陰陽陽」沒有傳染力，歡迎跟他聯絡，「讓我給你愛的抱抱。」

侯漢廷指出，若依政府規定，他完全可以四處趴趴走，但我會更加嚴格，自我隔離並符合醫師指引規範。

他酸說，本服務團隊自議員本人至六名助理除了主任全員確診，為民進黨「新台灣模式群體免疫」積極貢獻，富有極高台灣價值，他以前輩身份竭誠邀請蔡英文、蘇貞昌以及所有民進黨立委側翼媒體網軍，黨工助理集體確診、家人不分老小也確診，共同響應自己的新台灣模式。「啊？不敢？不敢身先士卒憑什麼要台灣四百六十萬人確診幫你墊背讓你免疫啊？」