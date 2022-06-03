國內感染Omicron變異株的人數持續上升，康復後是否罹患長新冠（Long Covid）後遺症，也引起外界關注。中研院生物醫學科學研究所兼任研究員何美鄉引述英國和日本的研究報告，推論Omicron變異株造成長新冠的可能遠比其他變異株低。

何美鄉在個人臉書發文表示，最近許多人詢問，感染Omicron變異株後罹患長新冠的比例是多少，然而大部份人都是直接引用先前變異株的相關數據，忽略了Omicron變異株與其他變異株的差異，造成很多人「自己嚇到自己」。

何美鄉指出，根據英國國家統計室長期追蹤調查分析，6月1日和5月6日的報告都顯示，感染Omicron變異株者罹患長新冠的比例是7.1％；在施打3劑疫苗之後，感染Omicron變異株分型BA.1及BA.2者，各有約8％及9%的人罹患長新冠。

另外，一篇日本還未經同儕評審機制的研究報告也顯示，感染Delta變異株後罹患長新冠的比例是55.6%，而感染Omicron變異株後罹患長新冠的比例僅5.6%。何美鄉直言，依據既有的臨床和病理學文獻，可以合理推論，Omicron變異株造成長新冠的可能遠比其他變異株低。

何美鄉也提到，就致病性而言，Omicron變異株與其他變異株有很大的差異，像是死亡率大約是Delta變異株的20%至25%，此外，其他變異株在症狀的表現上也有所不同，因此她從過去就不斷強調，看病毒致病性等相關資料，一定要分辨是Omicron變異株，還是之前的變異株，才不會一直自己嚇自己。