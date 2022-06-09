台灣本土確診數居高不下，染疫康復可能仍有頭痛、悶咳、胸痛等「長新冠」問題，中醫師公會全國聯合會理事長柯富揚表示，除了「台灣清冠一號」外，中醫師為民眾「量身訂做」的清冠處方，對確診者的效果也不遜色於清冠一號，且服用中醫師開立中藥後，症狀強度和恢復速度都有不錯的表現。

柯富揚說，中醫師以個別化醫療、精準醫療等方法，為不同體質、年齡、性別的民眾「量身訂做」提供預防或治療的處方，效果絕不亞於「台灣清冠一號」。

柯富揚指出，確診康復後仍有很長一段時間會出現悶咳、胸痛、焦慮、失眠、全身痠痛、記憶力衰退、活動力降低等現象，即「新冠長期症狀」。

在治療上，可透過中醫的用藥與針灸，讓染疫所造成對五臟六腑的傷害，獲得明顯改善。目前已有非常多有長新冠的人經中醫治療後而痊癒，都有相當不錯的成效，民眾可以多加利用。

柯富揚續指，很多病例顯示，服用中醫師開立中藥的民眾，染疫後的症狀強度和恢復速度，都有較佳的表現，也較少出現後遺症。另外他也呼籲，平時養成良好生活作息與衛生習慣，再配合中醫定期調理身體、診治疾病，才是讓健康滿分的良方，也是更為有效的抗疫模式。