台北市疫情嚴峻，台北市議員秦慧珠發現，里長身處防疫第一線，有不少人確診，北市455位里長中有59位確診，確診率為13％，其中大同區為「里長重災區」，有8人確診、確診率達32％為最高，呼籲市府提高警覺，找出原因加以防範。對此，民政局表示，會請各區多提醒里長注意防疫措施、維護自身健康。

秦慧珠統計，各區里長確診數前五名的排名依序是，大同區8人(32％)、文山區8人(18.6％)、萬華區6人(16.7％)、士林區8人(15.7％)、南港區3人(15％)。

秦慧珠指出，截至6月6日，北市455位里長中有59位確診，確診率為13％，跟全體市民的確診率差不多，大同區里長確診人數及比率為最高，25人中有8人確診、確診率32％，比台北市民的平均確診率高出近3倍，是「里長重災區」，中正區里長確診數為0，是最安全的區；去年三級警戒時的重災區萬華區，共有6位里長確診，占36位里長中的16.7％，在北市各區中確診率為第3高。

秦慧珠表示，有一位里長及太太、女兒都確診，很多里長都是一人確診，全家染疫，但在病中還要繼續續服務里民，非常辛苦；還有一位里長是在舉辦完端午節發送物資的活動後確診，該里長說，當天活動來了1000多人，他戴了兩層口罩、隨時噴酒精，想不到還是確診，足證里長染疫的風險頗高，里民活動仍有群聚風險。

秦慧珠認為，里長協助民政系統，在防疫第一線責任重大，台北市的里長打過第三劑疫苗的比率已達90.5％，甚至有2人打過第4劑，所以確診後屬中重症的里長為0，但里長和鄰長染疫確診市府仍需要重視，尤其是大同區的里長染疫比率偏高，呼籲市府應提高警覺，並找出原因，以防確診率繼續升高，也提供給其他區作為經驗參考，降低染疫風險。

對此，民政局表示，會請各區多提醒里長注意防疫措施、維護自身健康。