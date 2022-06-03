星座運勢網站「星座愛情運勢」分析12星座男想分手的徵兆，每個星座會表現出不同的態度，像是天秤男會開始裝忙，怎樣都抽不出時間約會，水瓶男的習慣和興趣會改變，態度也有微妙的不同，代表他們已經變心了。

▍白羊座

白羊座的男人像一個長不大的孩子一樣，說謊的技巧並不高明，如果他開始有了新的目標，會對原來的你撒些小謊，比如用一些理由搪塞約會、或解釋一些不尋常的行為舉動，不過這些理由，只要你精明一些就會發覺理由太過牽強或不可理解，這時你就要注意，他快要移情別戀了！

▍金牛座

金牛男的變心機率其實並不會很高，因為他對愛情的反應比較被動，屬於日久生情型，所以一旦他對愛情有了疑問，走到了瓶頸，他還是會硬撐。金牛男變心的話，是慢慢的變，從他對你的習慣變起，這樣的轉變需要很長的一段時間，不會突然馬上出軌變心，變心時間一般都是熱戀期時間的兩倍，如果從交往到熱戀，你們在一起的快樂時光是一年，那金牛座會變心的話，就需兩年的時間才會有非常大的分手動作。

▍雙子座

在所有星座中雙子座的花心是屬一屬二的。想和雙子座男子維持一段感情，心情一定是比較複雜的，因為你一定常會氣他為何身旁總是有很多女孩子圍繞，或者為何總是和某個女孩子有些曖昧解釋不清的關係，這時你可能要了解一下雙子座男子的想法，其實他是要證明他有多少魅力，最主要他還是渴望被愛的感覺，只要適時關懷他，他一樣會留在身邊，不過如果他的言語充滿太多閃爍，那你可要注意，因為他已經想要偷吃了！

▍巨蟹座

巨蟹座的男人相當溫柔，而且感情用事，他的愛情觀就是一直在找相守一生的伴侶，只不過是他太在乎安全感，當他想分手時，會開始煩躁不安，對你做不當情緒的宣洩，這時做為女友的你，一定要理智，不要和他情緒起舞，否則傷口會鬧大的！

▍獅子座

獅子男有點大男人主義，擺出張揚的態度，是為了滿足自己的尊嚴，但是如果你能馴服他，一樣會像個小男人一樣對你服服貼貼。平常的他是熱情如火，樂觀開朗，幽默頑皮，如果你漸漸看不到他原有的這些特質代表他可能對你失去興趣了！

▍處女座

處女男對所在意的每一件事都會有某些程度的要求，對於愛情也有一套嚴格標準，做為他的女友，他無時無刻都會對你提出各種要求，但是他對你的愛卻是盡責、專情的。如果有一天他對你的挑剔是一種愛理不理的態度，就代表他可能有分手的念頭。

▍天秤座

天秤男極需要愛情滋潤，失去了愛情，他就像失了魂魄一樣，但是他對伴侶的定性不強，分手後無法接受空窗期，所以想分手時就會開始找備胎，如果他開始用「忙」來回絕約會，一定要當心，因為他已經開始有出軌跡象了。

▍天蠍座

天蠍男對感情相當專一，非常柔情，他希望最親密的愛人總能將他擺在第一位，他也有很強的好勝心，所以在愛情中，他會希望自己永遠是勝利的一方。如果你發現他對你言語之間太過粗魯，那你要注意了，因為這是相當危險的訊號！

▍射手座

射手座很花心，變心率最高，好玩好旅行的個性，使射手座有流浪、漂泊的想法，對於愛情也就有漂泊不定的行為出現，他可能不會給你安全感，你也很難要求他改掉原有的個性，不過你可以盡量了解他的交友情形，如果他真的變心了，想另結新歡的話，和你交往約會時間必定會減少，這是很明顯就能感覺出來的。

▍摩羯座

摩羯男的愛情觀很傳統，完全是以結婚為前提交往，對於愛情非常認真投入，不過如果你無法跟上他積極的腳步，很有可能被他拋得遠遠的！摩羯男變心的徵兆很明顯，原本平靜的個性會變得急躁，一些平常他該做到的約定，都沒有實現。

▍水瓶座

水瓶座男子的不按牌理出牌，和不可預測性，是在十二星座中出了名的。對愛情也是如此，他永遠會打破傳統，讓另一伴摸不著頭緒，所以和他相戀，最好能了解清楚他的習慣、興趣、喜好，有了這層的了解，對他的變動就比較能掌握，當他變心時，原本的興趣和喜好將會一起改變，所以如果覺得他的習慣改變，態度也不太相同，代表他很有可能有其他心儀對象了。

▍雙魚座

雙魚男的愛情很夢幻，甚至可說是不切實際，他不能認清事實的真相，所以想要跟雙魚座提分手很難成功。如果他想主動分手，他會拖拖拉拉的，所以他變心的前奏很長，只要這段期間，他常提出一些別的女孩子優點和你比較時，就應該要注意了，因為他的心已經慢慢往別的地方靠囉！

【本文轉載自微信官方帳號「星座愛情運勢」（ID：xingzuoaixingyunshi），經星座愛情運勢授權轉載】