有些人一談戀愛就容易失去自我，尤其是剛陷入熱戀的男女，會比以往更加關注對方的一舉一動，但凡對方有一些風吹草動，就會引起他們的不安，《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座，戀愛中最容易捕風捉影，不只疑心病重，也相當情緒化。

▍Top 3 巨蟹座

巨蟹座表達情感的方式相當細膩，善解人意的他們，很多時候寧願自己受委屈，也不願意讓對方覺得不開心。不過一旦他們感到不對勁，就會開始疑神疑鬼、患得患失；同時，害怕面對事情真相的他們，也容易自欺欺人，只不過相較於向對方興師問罪，巨蟹座更多的是對自己的折磨。

▍Top 2 天蠍座

天蠍座個性深沉且生性多疑，他們不會輕易相信任何人，對人對事的判斷有自己的一套標準。一旦天蠍座發現不對勁，就會從許多細節上尋找蛛絲馬跡，且第六感往往十分準確；此外，佔有慾強烈的他們，不允許另一半和異性有任何的接觸，若有絲毫踰矩，天蠍座就會鬧得翻天覆地，讓對方感到窒息。

▍Top 1 雙魚座

雙魚座想像力非常豐富，加上擅長捕捉微小的舉動，一旦對方做了一件暖心的事情，雙魚座就會發揮想像力，愛得死去活來，在眾人面前瘋狂曬恩愛。反之，若和另一半有了爭執，雙魚座就會將情緒化發揮到極致，任憑自己陷入負面情緒之中，不斷腦補，不僅折磨自己，也不讓對方好過。