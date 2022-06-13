大多數的女性面對感情，比較缺乏安全感，容易患得患失，背後原因可能是因為不自信，或是另一半不懂得避嫌，經常與其他異性曖昧、不懂得拒絕。《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座男意志力薄弱，女人一勾就走，經常傷透另一半的心。

▍射手男

射手男個性貪玩、不懂得避嫌，只要跟誰相處愉快就會跟誰玩在一起，對於送上門的異性也從不拒絕，因此經常讓另一半沒有安全感。此外，射手男喜新厭舊，一旦遇到更新鮮有趣的對象就會毫不留情的轉身離去，是個標準的花心大少，不值得託付終身。

▍雙魚男

雙魚男是個顏控，很容易被漂亮的外表所吸引，當遇到第三者誘惑時，總是不懂得拒絕，半推半就的與他人曖昧。尤其是面對向自己示弱的女性，更加引起雙魚男的憐惜之情，甚至興起呵護對方的念頭，只要女人一勾就走，根本看不清有心人士的圈套。

▍白羊男

白羊男個性豪爽，有點大男人主義，總是將所有責任都攬在身上，尤其是女生幾句崇拜的話語，就會讓白羊男義無反顧的做牛做馬，這點讓另一半感到相當不舒服。白羊男簡單直接，又有一點英雄主義情結，對異性的抵抗力低又不懂得拒絕，導致經常跟其他女生曖昧不清，陷入感情的糾纏之中。