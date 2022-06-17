星座運勢網站「星座愛情運勢」分享，2022下半年白羊座、射手座、獅子座運勢最旺，白羊座將迎接受歡迎的新身分，射手座身邊將會好事不斷，獅子座人生能再上一層樓。

▍1.白羊座

2022下半年最幸運就屬白羊座，代表幸運的木星移動到白羊座，就像有幸運之神坐鎮，隨時為你補充幸運，這可是12年來的超強運勢，身為白羊座的你，一定要好好把握。白羊座下半年有機會迎來受歡迎的全新身分，譬如當老闆了、當爸爸了、成為人妻了，整體運勢很旺，行動力很強的白羊座，不妨趁這波運勢，將多年的夢想化為實際行動，創造一個全新的未來吧！不過要注意6月代表衝突的火星也在白羊座，行動時要更加謹慎為佳。

▍2.射手座

當木星移動到白羊座，也啟動了射手座第五宮的能量，第五宮掌管娛樂、談戀愛、生小孩，總之都是令人感到快樂或有創造力的事情，這也是五宮的精髓。想談戀愛的射手座，要把握2022下半年，好好展現射手座的熱情，耍耍浪漫，一場帶著戲劇化的戀愛正等著你，而想要小孩子的射手座，也很有機會升格當父母，如果感情生活已經圓滿，事業上同樣有嶄露頭角的機會。

▍3.獅子座

想突破自我，來場人生的冒險嗎？2022下半年，在木星的加持之下，獅子座有機會讓人生再上一層樓，外地人將可以為你帶來好運，雖然受疫情影響，但獅子座的出國運可是比其他星座好，如果有計畫想進修，下半年也有不錯的機會，當然脫單也是一種人生進階。天王星是變化莫測的一顆星，近年來獅子座陸續受到天王星的衝擊，有時帶來驚喜，有時是驚嚇，人生以迅雷不及掩耳速度，朝出乎意料的方向前進，但下半年開始，有了占星界最幸運的木星加持，身為人氣王的獅子又可以閃亮登場。

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