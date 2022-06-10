星座運勢老師艾菲爾在FB粉絲團公布6月財運低落星座前四名，天蠍座、獅子座、白羊座、摩羯座本月一定要更加謹慎理財，否則可能會大破財，月底只能吃土度日。

▍第四名：天蠍座

6月對天蠍來講，就是各種繳費的月份，水電、房租、停車費、卡費、貸款、外債、稅等，一下全累積到這個月，才剛領到薪水，馬上又要拿去繳費，最近天氣熱，該不該開冷氣都讓你很猶豫，讓你大嘆本月又是口袋空空的月份。

▍第三名：獅子座

6月獅子要小心太過貪心的問題，土星在你的第七宮逆行，你可能會為了想快速進財，而進行高風險投資，或是高額的儲蓄定存，但卻忽略了自己財力不足，反而讓你需要額外借錢來支付高額投資。或是看上了現在最流行的精品、化妝品、保養品，為了購買反而讓自己連續好幾個月都吃土度日。提醒你，有多少金錢，就做多少事，任何事不要超出自己的能力範圍。

▍第二名：白羊座

白羊在6月的花費突然大幅增加，除了自己亂花錢，還會有人來借錢。這個月不知為何，總有莫名其妙的人想跟你借錢，就連平常不怎麼連絡的朋友、同事都對你的錢包虎視眈眈，讓你想拒絕，但又不知該如何開口。另外你也會遇到需要拿錢去幫忙身邊兄弟姐妹、父母、好朋友的情形，像是有人過生日花大錢送禮，或是有喜事包紅包等，總之是讓你既開心，但心中又為錢包哭泣的好事。

▍第一名：摩羯座

摩羯6月財運很差，因為土星在你的財帛宮逆行，一定要小心飛來橫禍的破財狀況。這個月你很容易碰上小人詐騙，或是因無法推拒的人情而買下貴重的商品、投資；另外也很可能因粗心而掉了錢包、手機、信用卡而破財。建議你在月底前要小心一點，不要輕易相信別人，貴重物品也要謹慎保管，網路消費則要提防詐騙。

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