日前台大醫師李秉穎表示，政府對這波疫情控制有三個沒想到，分別為「高原期比想像中長」、「兒童腦炎個案偏多」及「死亡個案集中發生在前五天」，對此，台大哲學系教授苑舉正就氣炸表示「蔡政府無能」，直言「無能的執政政府，和貪污的執政政府是一樣可惡」，引發討論。

李秉穎表示，其實在檢疫措施放鬆後就會有一波新的疫情出現，但沒預估到高原期竟然持續滿久，且台灣兒童腦炎發生率比其他國家來得多，甚至台灣死亡個案集中發生在前五天、比其他國家多，對此，苑舉正就在節目《新聞大白話》中表示，他覺得非常好笑，因為「無能的執政政府，比貪污的執政政府是一樣可惡」，他更強調，無能之外更可惡的就是「亂搞」。

苑舉正說，關於防範新冠病毒疫情的過程當中，我們台灣已經是人家「示範又示範」的結果，怎麼會沒想到呢？因為沒有普篩，所以確診人數要乘以三，而在今天終於被驗證了。苑舉正更坦言自己擔心好幾天，還要害怕說出來「被罰三百萬」，每天嚇得要命，還要面對這種恐慌。

苑舉正最後也說，老百姓最要緊的事情，是新冠病毒的防範，蔡政府完全不管，還在臉書上分享自己扛起5公斤重的國造紅隼反裝甲火箭，為什麼要在這種情況下，製造全民的恐慌，一個新冠病毒已經夠恐慌了，這樣對每個人心裡的壓力有多大，怎麼總統在新冠病毒最嚴重的時候，扛著火箭炮出來，苑舉正更氣炸直言「這到底有沒有替老百姓想過」。