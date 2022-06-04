【愛傳媒楊秉儒專欄】2022年3月1日，臺灣民進黨政府宣布進入「經濟防疫新模式」，適度放寬防疫措施；2022年3月底，臺灣地區爆發多個在「經濟防疫新模式」下的大規模爆發群聚衍生感染事件，再次引爆大規模本土新冠病毒疫情，這一波爆發的本土個案主要為病毒株「Omicron變種」BA.2。

2022年5月31日，臺灣地區新冠病毒總確診數宣布突破200萬例。自2020年新冠病毒疫情爆發至今（2022年6月3日），臺灣官方統計已累計2,663例COVID-19死亡病例，其中2,648例為本土COVID-19死亡病例。

在這樣的疫情肆虐下，臺灣正在進行著一場荒謬的《魷魚遊戲》。

目前經PCR檢測陽性，為新冠病毒確診者，依照中央流行疫情指揮中心於2022年2月24日頒布的規定，自2022年3月7日零時起，研判為確定病例之密切接觸者，居家隔離天數為10天，以最後接觸日為第0天，開始計算居家隔離至滿10天（非以匡列日計算），隔離期滿前檢驗陰性者，解除隔離，並自第11天起接續自主健康管理7天。

所以，以下場景就經常在台灣的各種工作場域、辦公場合出現：只要有同事一自主快篩，看到兩條紅線，基本上就是「10天之後再見」。而染疫者進行居家隔離期間的工作，通常都是讓其他未染疫的健康同事們接手分擔。所以，最近台灣上班族每天提心吊膽，最怕聽到的就是：「那個誰誰誰染疫了，還有那個誰誰誰也染疫了。」頓時整個辦公室一片愁雲慘霧，因為還在上班的人，工作量就又要加重了。如果只是單純的工作量加重，那倒也還好。最傷腦筋的是，如果染疫者手上原本的業務具有時效性或特殊專業性，接手分擔的人在作業時間已經被嚴重壓縮，而且還要從頭開始了解所接手的專案內容或整體執行方式，那更會是一場兵荒馬亂，焦頭爛額。

在netflix熱門影集《魷魚遊戲》，李政宰飾演的成奇勳，最後一人獨贏456億韓元的獎金；但是，在臺灣各個工作場域、辦公場合裡分頭上演的《魷魚遊戲》裡，幸運未染疫的健康工作者，贏得的卻是許多臨時被交付，甚至是不得不限期完成的額外工作量。

不幸染疫，需要居家隔離的人很辛苦，可是身體健康、沒有染疫，還能正常上班的人，日子也不好過。在臺灣企業主與中高階主管普遍不在意「人力調配是否妥當」、不願意增加人事成本建構「代理人制度」、「人力備援方案」的企業經營管理態度之下，每個人的「同理心」、「同情心」總有用完的一天。

作者為資深媒體人

照片來源：疾管署官網截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。