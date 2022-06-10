公衛學者示警指出，國內染疫死亡數平均13天就翻倍，高居全球第二快，新北市長侯友宜表示，當初傳染病通報系統加上PCR採檢判定下來往往超過3到5天甚至更久，看到民眾都已確診，有症狀還在痛苦排隊，他5月1日就呼籲快篩陽等於確診，經過診斷後立即給藥，也許有辦法降低更多中重症與死亡率。

侯友宜說，他從5月1日籲到5月26日，中央才全面實施不限對象快篩陽等同確診，如果5月1日該給藥就給藥，可以縮短時間、立即挽回更多人生命。