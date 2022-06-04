新北今新增9820例確診，居隔列管2萬2783人，居家照護有7萬4273人，可解隔9786人、預計康復解隔2萬2175人。新北市副市長劉和然表示，因仍有許多民眾反映拿不到居隔單，新北跟中央反映多次，中央也很重視積極更改，今起開放台北、新北及桃園試行，開放曾填寫確診者自主回報疫調系統者，「修改同住親友資料」及「下載居隔證明」。

劉和然進一步說明，6日至20日全國適用，開放條件為符合於5月1日至5月25日確診，有使用填寫過確診者自主疫調，確診者可至平台修補同住親友資料，並下載居隔證明書，同住親友適用5月17日起免居家隔離(0＋7)方案者，不必填寫。若補填的同住親友三個月內經確診，無需列為接觸者，填寫原則24小時內一次修改機會。

劉和然指出，從確診人數7日平均線觀察，新北市疫情目前緩降中。居家照護目前執行7萬4273人，居家照護啟動迄今目前已照顧逾38萬人。