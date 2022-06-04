羅巧倫遭網友惡意謾罵硬起來提告。（摘自羅巧倫臉書）

夏語心（左）在劇中飾演小三，對勇兔（右）使壞。（三立提供）

何如芸過去常演壞女人，也遭觀眾威脅謾罵。（陳俊吉攝）

民視台8《黃金歲月》惡女羅巧倫，近日演技大爆發，她害代理孕母早產、換假酒害人失明、製造車禍取性命，極盡使壞讓人恨得牙癢癢，也因此她近日不斷收到不理性的觀眾私訊謾罵「三八」、「殺人犯」甚至要她去死，讓她忍無可忍，今天硬起來提告：「我受夠不理智的人，我要去報案提告，如果能得到公平的賠償，我將全數捐出去做公益。」

事實上羅巧倫在3月中，才因為演出綁架婆婆、搶閨蜜老公，遭網友狂罵是渣女，甚至被自稱天道盟的網友威脅生命：「如果繼續這樣囂張的話，死期將不遠了，天道盟同心會問候你。」讓她心生恐懼，在經紀人的陪同下前往警局報案，不到3個月再度遭到網友謾罵，讓她相當難過，今發文表示自己只是把工作做好，把戲演好：「我到底要承受多少？」

另一齣台8三立《一家團圓》昨日也上演小三大逆襲，飾演「雪莉」的夏語心，因為受不了江宏恩和正宮林筳喻（勇兔）感情回溫而抓狂，不僅拿刀威脅勇兔生命，更用毒口紅要和江宏恩同歸於盡，相當瘋狂。同樣是演惡女，夏語心會不會擔心遭到謾罵威脅？她的經紀人受訪時表示，在接演前就知道是反派角色一定會被觀眾罵，只是罵的程度不同，夏語心也會上網稍微看一下觀眾對角色的討論，但不會回覆：「我們蠻幸運的，粉絲都對戲不對人。」

8點檔惡女似乎都逃不過觀眾謾罵、威脅的命運，以前常演壞女人的何如芸，先前受訪時表示自己也是「受災戶」，除了出門被罵、收到冥紙，還有觀眾用便當盒裝大便寄到電視台指名給她，讓她相當無奈：「唉，大家都好入戲。」她說惡女角色有時也會連累家人，之前媽媽去菜市場常被指指點點；而這次演《一家團圓》時，張鳳書就跟她說絕對不演反派，因為擔心兒子看她的眼光，但何如芸說自己沒有這樣的顧慮：「我都跟兒子講這只是一個工作，老闆要我演什麼就演什麼。」