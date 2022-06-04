口誤大喊「打贏防疫的選戰」 蘇貞昌停頓後秒改口

對於行政院長蘇貞昌3日在高雄口誤要大家一起打贏這場防疫的「選戰」一事，PTT網友感嘆：「民進黨滿腦選舉」、「可悲」！

中央在六都開設大型兒童疫苗接種站，行政院長蘇貞昌3日端午節選擇到台中、台南、高雄視察，未料，一路上不但抗議聲如影隨形，還在高雄釋放利多，宣布全國高中以下每位學生可免費領4劑快篩時，口誤要大家一起打贏這場防疫的「選戰」。

行政院長蘇貞昌3日上午到高雄展覽館視察孩童大型疫苗施打站，釋出高中以下每位學生可獲得4劑免費快篩的利多政策。蘇貞昌感念醫護、國人抗疫辛苦，不小心口誤說出「我們一起打贏這場防疫的選戰」，隨即修正為「作戰」。

對此，PTT怒稱，「一天過世上百人還在滿腦子選舉」、「可悲」、「噁心」、「意外嗎？」、「民進黨滿腦選舉」！

也有網友諷刺，「不小心說出心裡話」、「吃了誠實豆沙包」、「不演了」、「誠實中」、「在那邊叫什麼」、「真情流露」、「終於不說謊了」、「最近聲量差、壓力大」、「這次沒騙給推」！