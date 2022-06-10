對於TVBS於9日公布最新民調，總統蔡英文連任兩年來的表現，有 36%民眾表示滿意，48%不滿意一事，網友驚訝諷刺，「怎麼可能？應該是87%才對呀！36這個數字怎麼對的起廣大的817們？」

根據TVBS於9日公布最新民調，對於蔡英文總統連任兩年來的表現，有 36%民眾表示滿意，48%不滿意。蔡總統滿意度較 3 月時的 43%下滑 7 個百分點，是連任以來的低點；而不滿意度增加至近五成，又轉為高於滿意度。蔡總統信任度下滑至 43%，再度轉為低於不信任的 47% 。半數（51%）民眾表示對蔡總統未來施政表現沒有信心，高於有信心的 39% 。

政府處理疫情滿意度大幅下滑 23 個百分點，至 38%，不滿意則高達 54% ；政策溝通表現，民眾滿意度持續下降至 32%，不滿意比例 為54% 。行政院長蘇貞昌滿意度 34%，為上任以來低點，不滿意度增至 53%，增加近一成 。

對此，網友在TVBS臉書頁表示，「枉死多少台灣人的生命還有36%的支持也算是台灣奇蹟」，「就算只有1％，她何痛之有，又無連任壓力」，「居然還有36，台灣人真的很善良！」「高低對目前的疫情已經沒有任何幫助了」

另有網友反諷，「不可能，817挺到底的」、「死忠的817 絕對挺蔡EE到底阿」、「怎麼可能！！肯定假消息！，再亂說等等查水錶側翼網軍就出征你！！」「不怕不怕還有36%死忠的」、「怎麼可能？應該是87%才對呀！36這個數字怎麼對的起廣大的817們？」

根據TVBS官網，本次調查是 TVBS 民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於 111 年 5 月 31 日至 6 月 8 日晚間 18：30 至22：15，共接觸 1,164 位 20 歲以上台灣民眾，其中拒訪為 292 位，拒訪率為 25.1%，最後成功訪問有效樣本 872 位，在 95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.3 個百分點以內。