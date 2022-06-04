有乳癌名醫之稱的外科醫師江坤俊5月18日傳出確診消息，如今康復後他也分享確診的親身經歷，並提出確診後可以加速康復的5個秘訣，包括適度吃退燒藥、適度運動、喝比體溫低一點的水、補充蛋白質以及維他命C。

敏盛綜合醫院副院長江坤俊在YouTube頻道「江P醫件事」表示，確診後他主要有咳嗽、發燒症狀，此外也有呼吸喘的問題，深呼吸時會感覺胸口悶，因此隔離期間他不斷做擴胸運動和深呼吸，並適度運動，以提升肺活量。

除了運動，江坤俊也分享可以減緩不適、加速康復的秘訣，包括適度吃退燒藥、喝比體溫低一點的水、補充蛋白質以及維他命C。

江坤俊提到，很多人認為發燒代表的是免疫系統在工作，因此認為發燒後不要急著退燒，才能啟動免疫系統，不過他直言，「適度的退燒是必要的」，建議確診後若發燒到38.5度以上，就可以吃退燒藥。

至於喉嚨痛應喝熱水還是冰水？江坤俊說，喉嚨痛時喝熱水可能使發炎部份更腫脹，喝冰水則會造成氣管收縮，導致咳嗽更嚴重，建議喝比體溫稍微低一點，大約25到30度的水即可。

江坤俊接著說，對抗病毒最重要的就是免疫力，而要產生免疫力就需補充很多「蛋白質」，他也透露，隔離期間自己最常吃的食物就是雞蛋，一整天算下來可以吃4、5顆蛋。此外補充維他命C也很重要，他解釋，感染Omicron後體內氧化壓力很大，因此多吃抗氧化的東西和大量維他命C，就能有效改善症狀。

江坤俊也提醒，染疫時期「輕症轉重症」最明顯的症狀就是出現低血壓、尿量變少、心跳加速、呼吸困難、高燒不退反反覆覆、嗜睡意識不清等，應盡快送醫治療。