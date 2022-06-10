彰化縣衛生局長葉彥伯說明疫情。（吳敏菁攝）

彰化縣新增5086例確診。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣確診分布。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣確診分布。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣確診分布。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心10日公布國內新增6萬8311例本土確診，彰化縣新增5086例，18歲以下佔18.9％，老人族群增加到13.3％，長照機住民則攀升到18.4％，外縣市通報和外籍移工佔率達近四分之一，暫停實體課程，再延長一周至6月17日。

王惠美表示，確診人數沒有下降，向想要復課的家長說聲抱歉，暫停實體課程至畢業典禮前一天，有照顧需求仍可以到校，弱勢學生發放幸福餐券，配合疫苗施打作業返校，視疫情滾動修正。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，確診感染率已經達到8.19％，現在應該是高峰期的最後一哩路，12歲以下確診通報率已經大於10％，抗病毒藥物已經使用1萬1253份，長照機構比例高，但用藥和治療率都符合預期。

葉彥伯也說明大家關心的致死率，目前彰化縣高齡感染Omicron的死亡率，65至69歲0.31％，70至74歲0.42％，75至80歲1.17％，85至89歲2.71％，90歲以上4.14％，和去年疫情相較低很多，過去80歲以上致死率達到20％，這是因為疫苗覆蓋率大幅提高了。

葉彥伯也舉出台大醫師陳秀熙的研究，指出Omicron感染，要控制在每10萬人、20人以下死亡，台灣累積死亡率11.76，目前控制得不錯，並比較各國高峰後的累積的死亡率，強調要降低死亡率，最重要就是打疫苗、打疫苗、打疫苗。