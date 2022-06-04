陳勢安今迎接生日，《全明星》戰友黃沐妍、林昀希驚喜送上蛋糕。（羅永銘攝）

陳勢安今（4日）選在38歲生日這天舉辦新書《你值得擁有一切你想要的》見面會，會上問到人生中最難忘的鳥事，陳勢安毫不避諱揭露自己曾被指「耍大牌」，讓他有苦說不出，最後靠轉念「知道自己是什麼樣的人最重要」走出陰霾，不斷用實力平反別人的想法，希望透過自身經歷，帶給身陷同樣問題的人更多勇氣。

陳勢安曾被工作人員在節目上爆料，指他要求計程車停在髮廊門口才要上車，他無奈解釋因當時下大雨，自己剛弄好頭髮妝容準備去工作，才會希望車子可以停在門口；還有他曾指定喝某品牌飲料，也被說耍大牌，陳勢安苦笑問「任何人喝飲料只想喝某一家，是不是也會被說耍大牌」？

陳勢安坦言自己向來都對身邊夥伴展現自己最真實的一面，沒想到無端被爆出這些事，讓他一度對人群感到害怕；後來他想通，為什麼要因為某人編出一套說法或一個故事，而讓自己變成不像自己，才慢慢解開心結。

今簽書會上，《全明星》昔日戰友藍隊黃沐妍、紅隊林昀希驚喜送上蛋糕，全場齊唱生日快樂歌，單身5年的陳勢安除了許願疫情盡快過去，也希望可以「早日脫單」，笑說媽媽偶爾會打電話來，想幫忙介紹交往對象，陳勢安也發覺得媽媽以前都是叮囑「不要亂搞」，現在卻改口如果他意外有了孩子，媽媽可以幫忙養。