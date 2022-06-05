富邦悍將王牌投手江少慶預計9日先發，5日賽前進牛棚練投約40球，投手教練林正豐認為他的狀況有越來越好；染疫後首場先發出賽，教練團預計他用球數可達百球，江少慶也說：「100球應該沒問題，主要是內容，盡可能每一局用球數減少。」

江少慶在5月10日公告自己快篩陽性的消息，之後返回花蓮進行隔離，經過調整後在二軍出賽2場，1場自辦賽、1場與味全龍二軍比賽，6月3日與龍隊二軍比賽先發6局、75球，投4次三振、1觸身球，被敲4支安打、失1分。

富邦預計9日安排江少慶先發面對統一獅，對於康復後首戰，江少慶認為要投到100球應該沒問題，「主要是內容，盡可能把每一局用球數縮短，上一場在二軍已經70幾球，自己的體能狀況是可以的。」

但他表示，解隔離後剛出來訓練前幾天會比較喘，「因為有將近10天沒大量訓練，旨在家裡簡單練習。」江少慶也透露，自己當初是有發燒、咳嗽、多痰的症況，「可能是因為氣管還有比較多痰呼吸比較急促，現在已經好很多。」

江少慶會染疫是因為母親節返回花蓮看家人，媽媽也對他感到很不好意思，「那時候剛好母親節，想說盡一份心，跟她聊聊天，媽媽說她對我感到很不好意思，影響到我的工作。」

本季江少慶狀況調整較慢，前4場先發都吞下敗仗，5月6日先發面對樂天桃猿狀況回溫，繳出7局無失分好投，但隊友火力沒幫忙，讓他本季勝投尚未開張，但他說：「戰勝天氣比較重要，現在又快要到夏季，要到最熱的時候，不過天氣也沒辦法控制，就順其自然。」