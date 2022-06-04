生活中每個人都有關係親密的朋友，即便很長一段時間不聯繫，再次見面後，互動依然會一如既往的熱絡，不過《搜狐網》運勢專欄就點名4大星座，一旦長期不聯繫，就很容易變得疏遠。

▍巨蟹座

巨蟹座超級被動，在人際交往的過程中很少會主動聯繫對方，加上他們臉皮薄，本身又敏感細膩，擔心貿然聯繫，會打擾到友人，所以即便再想念也會忍住滿腔思念的情緒。如果朋友長時間不聯繫，巨蟹就會認為對方已經不在乎自己，所以會慢慢放下和對方的感情。

▍處女座

處女座天生傲嬌，就算內心再想念對方也不會主動聯繫，會堅持等到對方找上門。如果朋友長時間不聯繫，就算彼此過去的感情有多深厚，處女座很容易就會淡化兩人之間的關係，甚至就算聯繫上了，處女座也會認為對方根本不在意自己，而故意冷落對方，導致關係變得越來越疏遠。

▍白羊座

白羊座熱情大方，很容易與人打成一片，不過如果友人長時間不聯繫，白羊座無形中會感到被對方忽視，尤其是對方又總是愛理不理的，白羊座就會死心，更不會主動討好，並且以最快的速度疏遠對方，不再有任何交集。

▍天蠍座

天蠍座個性較高冷，往往都是別人主動出擊，才有機會與他們靠近。不過就算與天蠍座關係交好，也不要以為感情就不需要刻意維護，因為對於天蠍座而言，對方越是不主動聯繫，代表這段關係對於對方來說可有可無，自己也就沒有在意的必要，因此就會慢疏遠，直至徹底成了陌生人。