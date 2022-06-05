國民黨徵召行政院前院長張善政參選桃園市長，引發藍營紛爭。而退役陸軍少將、國民黨桃園市黨部前副主委于北辰表示，現在張善政不到兩個禮拜的時間，民調就飆高，這讓他覺得若是張善政再繼續走下去，國民黨支持度在桃園恐怕會超過70％，這將會讓他後悔「我離開國民黨是錯的」，引發討論。

于北辰昨（4）日在節目《新聞面對面》中表示，現在國民黨撿到槍，因為這次民進黨蘇貞昌的講法失去了很多民意支持度，另外加上防疫，疫情比去年嚴重的多。不過疫情歸疫情、桃園的選舉歸桃園的選舉，于北辰更拿出一份國民黨內部民調，而從民調中可以看到，不論張善政對上陳時中、林智堅、徐國勇或是鄭運鵬，幾乎都全部領先。

國民黨主席朱立倫。（圖／本報系資料照）

于北辰也說，陳時中和徐國勇不太可能出來選，因此張善政容易對上的就是鄭運鵬跟林智堅，而張善政的民調對上林智堅是領先3.2％，若對上鄭運鵬則是領先7.2％。于北辰強調，但這兩人沒有表態，可是張善政一定會選，而這種民調出來之後，國民黨要做的細膩一點，讓五個人傻眼，第一個是羅智強，因為他努力了這麼久，結果張善政一個多禮拜就贏這麼多，再來則是魯明哲，魯明哲以前是桃園王，甚至之前魯民哲民調還輸陳時中，這會讓他有點失落，而萬美玲心裡會想，「果然我還不是最強的，要多努力」，邱奕勝心裡更難過，又當主委又負責整合，結果比不上人家一個多禮拜的努力。

不過于北辰提到，當初朱立倫應該早點講，甚至在四大公投前就要說，這樣就可以避掉中間的風風雨雨，讓張善政開始暖身，帶著這些想要選國民黨地方議員的年輕人，開始母雞帶小雞，「為什麼要把好酒沈甕底呢？」而于北辰也難以想像張善政再繼續走下去，「國民黨支持度在桃園恐怕會超過70％，那會非常可怕」，于北辰更說「這樣會讓我覺得我離開國民黨是錯的，這種支持度實在太高了」。

于北辰同時更在現場打賭，「如果國民黨支持度到70%，我就認為我離開國民黨是錯的」，于北辰更直言「那不容易，真的不容易」。因為張善政不到兩個禮拜的時間，民調就飆高，這個國民黨內部民調完全合理，因為目的事「凝聚向心」，那民進黨就要嚇死了，因為不管派誰都會輸這麼多。