震撼出第一招「沒有公正何來善政」 羅智強丟這數字：沒有程序正義不會贏

針對上周在臉書預告發表「如何看待前行政院長張善政的參選」，以及「自己要不要就桃園市長選舉繼續走下去」等兩問題看法，國民黨前台北市議員羅智強羅智強今（5日）在臉書首先表示他和張善政都該守護「公正」，「沒有公正，何來善政？」因此這就是他想給張善政院長的第一策：補正程序正義，他首先想請張善政先看以下「3個」數字：

48.9%桃園人不支持違反程序正義，徵召張善政

48.9%桃園人不支持違反程序正義，徵召張善政

48.9%桃園人不支持違反程序正義，徵召張善政

羅智強直言，張善政院長是一位他尊敬的政務官，羅擔任總統府副秘書長時，張善政是政務委員，有很多國政上的合作交流，羅智強坦言離開政務工作後，也和張保持連絡，而張善政獲得國民黨提名參選桃園市長後，也多次對外表示希望羅和他一起為桃園努力。

對此羅智強「承蒙不棄」，表示願意獻上「第一策」，他指出若張善政希望打贏桃園市長選舉，他建議張向國民黨中央鄭重要求：「公正，是善政一輩子的信念，程序正義，是善政絕不妥協的堅持，請國民黨中央，給所有想要參選桃園市長的國民黨同志一段衝刺期，挑選有公信力的民調機構，和張善政比民調，張善政有信心，可以在民調得第一，讓大家心服口服！」

羅智強直言，此獻議不僅是為所有有意參選桃園市長的同志求一個公平競爭的機會；也能展現張善政捍衛國民黨程序正義的高度和勇氣。羅指出包括他在內的許多國民黨支持者並不質疑張善政擔任市長的能力；而是對於黨中央粗暴不公的提名作法無法認同。這樣的質疑，將是張善政參選最致命的「正當性破口」。

羅智強同時指出「素負清譽、總是勇於批判不公的張善政，豈能成為這個『粗暴不公提名』的受益者，與縱容自己成為踐踏程序正義的共犯？」，而這正是「程序正義」之所以重要的緣故。而昨（4日）桃園市議員梁為超委託中時艾普羅進行民調，48.9%的桃園市民反對國民黨沒有程序正義直接徵召張善政，只有13%的民眾可以接受，「這就是桃園民意，這也和我走在桃園聽到的聲音一致」。

羅智強提到在他「祈福走桃園」時遇到很多桃園市民，不管支持誰都反對黨中央踐踏程序正義的做法，此舉不只傷害國民黨，也傷害了張善政，因此羅智強直言，張善政要參選桃園市長的當務之急就是補正程序正義。「一旦展現捍衛程序正義的決心，張的民調又超越了所有人，我才能理直氣和的對我的支持者說：『請支持張善政，張善政是比我更適合、更能贏得桃園市長的人選！』」

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羅智強也坦言，就算他自棄原則立場，假裝無視黨中央的程序不正義支持張善政，「也只是讓我的支持者覺得羅智強沒有原則，也將失去說服支持者和桃園市民支持張善政的力量！」，因此補正程序正義，這就是他給張善政的「第一策」。羅智強也預告，明（6日）會再提出「第二策」：無私。