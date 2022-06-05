梅雨季以來持續最久的一波滯留鋒即將報到，不排除「長期駐點」台灣7天以上，為全台帶來大量降雨！天氣風險總經理彭啟明提醒，這波鋒面不容小覷，加上西南風助長威力，各地易下雨、濕度高。網友崩潰，原以為端午節後要進入夏天了，沒想到雨還要下7天，「確診的人都解隔了，梅雨還沒走」。

每年5、6月是梅雨季節，今年5月雖然是2000年以來最冷的一個5月（月均溫24.47度），但該來的總是要來。氣象專家紛紛提醒，本周起的這波滯留鋒面，又有西南風灌注水氣，大量、長時間的降雨恐免不了，收假後一直延續到下周二（11日），連低溫都掉到19度以下。

彭啟明提醒，今天及明天上半天務必要洗曬衣物，因第3波梅雨鋒面已在大陸浙江附近整軍完畢，逐步南下，可能盤據台灣附近將近一周時間，配合西南風南北夾攻，台灣各地易下雨、濕度高。

網友留言，對於反覆炎熱、暴雨的天氣相當無奈，且預報顯示大雨機率長達7天以上，「要是確診者開始隔離7天，等他解隔了這波梅雨還沒走，也待太久了吧」。