國民黨提名前行政院長張善政參選桃園市長後，為參選而請辭台北市議員的羅智強仍無法接受，怒轟黨主席朱立倫缺乏程序正義、沒收初選，已成為2022年國民黨縣市長選舉的最大破口。對此，桃園市國民黨立委萬美玲強調，提名過程中有些紛擾，需要時間去處理，等朱立倫回國後做裁量，也考驗朱的大智慧。

羅智強今不僅砲轟，國民黨主席朱立倫是「失格、失信也失能的領導者，成為2022年國民黨縣市長選舉的最大破口，更指張善政若參選起手式就沒有程序正義，「張善政不會贏」，因此建議張善政退回國民黨的徵召，與其它潛在參選人透過初選公平競爭。

對於國民黨桃園市長提名爭議，萬美玲表示，大家都知道這局在桃園不好打，若沒有團結的話，年底完全沒有勝選希望，而以現在各方面民調看來，如果大家團結在一起，是可以打贏這一仗，因此這考驗朱立倫的智慧，等他返台之後，相信他會儘速下地方做溝通，畢竟徵召作業已經過中常會，要等朱立倫回來後才能做裁量。

萬美玲強調，程序正義一定是大家都非常在乎的，畢竟桃園現在各個可能參選的人都有一群支持者，都會希望支持的人能出線，如果沒辦法跟大家做很好的溝通跟解釋，得到大家接受，初選是一種方式，但當初朱立倫有其考量，之後要怎麼溝通，考驗朱立倫的大智慧。