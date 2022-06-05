本土疫情狂燒，5月份更出現快篩試劑與兒童疫苗爭議，以及藝人郭彥均「很多孩子走了」事件，再傷執政黨威信。一份最新網路聲量調查顯示，行政院院長蘇貞昌、衛福部部長陳時中的負面聲量急劇上升，恐將衝擊民進黨年底選情。此消息引熱議，大批網友表示，疫情帶走那麼多條性命，此二人責任重大，連防疫都做不好根本沒資格談選舉。

《TPOC台灣議題研究中心》透過「QuickseeK快析輿情資料庫」，分析自今年起蘇貞昌、陳時中兩人的網路正負聲量趨勢。數據發現，兩人5月份的負面聲量急速攀升，且與正面聲量差距明顯擴大。

陳時中的正面聲量自今年4月起下滑，4、5月分別下降1.2、0.7個百分點，且5月負面聲量增至新高23.6％；蘇貞昌自5月發生郭彥均「很多孩子走了」事件，蘇稱要針對假消息究責查辦後，網路正負聲量差距便擴大至19.2％，其中負面聲量更高達24.1％。

此消息引發熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「這兩人防疫做成這樣，到底還有什麼資格談選舉？」「那麼多條性命都是有機會搶救的，執政黨有什麼臉還敢想選舉？」「民進黨執政真的爛透，但是看看在野黨，民進黨這輪又要躺著勝選了」、「你們看看蔡總統的臉書，有針對這些孩子說一句話嗎？」「放心！只要有817存在，民進黨將會永遠執政！氣嗎？這就是現實」。