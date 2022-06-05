隨著電動車能見度提高，假日充電站也一位難求！有特斯拉車主在宜蘭超充站與一名白衣特斯拉車主，疑似為了幫車充電引發糾紛，雙方離開充電站後，在馬路上起爭執，白衣特斯拉車主不滿被拍，又因「爸爸過世」要趕回花蓮，最後疑似拿出BB槍狂射，驚恐畫面也曝光了。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳1段1分8秒影片，影片中事發地點於宜蘭市區女中路與陽明六路口，有位白衣男開著特斯拉停在一旁，先是手比「中指」，引拍攝者車中駕駛回應，白衣特斯拉男先嗆「下來啦」、「拍我車是不是」，並指出「爸爸已經過世，只是讓個位置，怎麼樣了嗎」，雙方因為要幫車子充電而引糾紛，白衣特斯拉男則很不滿一直被拍，並且嗆聲「下車看要怎麼樣就怎麼樣」，當拍攝方的車主提出要報警，白衣特斯拉男便掏槍朝車內，拍攝方的車主直喊「好痛喔，報警報警，這個要報警」，白衣特斯拉男便開著車加速離開。

一名白衣特斯拉男因「父親過世」要趕回花蓮，在宜蘭與其他車友爆發充電糾紛，還比出「中指」要求下車理論。（翻攝自爆廢公社）

貼文一出，網友紛紛留言表示「如果我有這種兒子，我應該也會被氣死」、「他爸爸過世了，所以？」、「有點丟臉」、「好想看他低頭被抓的樣子」、「爸爸過世，怎會是這個態度？你爸爸希望你這樣傷害別人嗎」、「所以他到底射了什麼？玩具槍？」、「都拍到車了，都拍到臉了，然後還亮槍，還一直吐口水」。

據《ETtoday新聞雲》報導，白衣特斯拉男因爸過世要趕回花蓮，才在宜蘭超充站先充電，對於發生的事情回應「對不起，我狀況很糟糕，謝謝你」。