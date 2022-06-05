每個人對待感情的態度不同，有些人潔身自愛、個性較為保守，但也有些人為了排解寂寞，會故意吸引異性注意。《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座男最濫情，縱使將異性撩撥的心癢難耐，也不代表喜歡對方，只是想要搞曖昧而已。

▍射手座

射手男個性開朗、幽默，不懂得和異性保持適當的距離，有時候會因為覺得好玩而調戲對方，讓人誤以為射手座是在示好。加上射手座非常會甜言蜜語，總是將異性撩得死心塌地，也因為這樣，射手座容易陷入和異性曖昧不清的關係，身邊有不少愛慕者；另外，他們也很享受被人追捧的感覺，這會讓他們覺得很有面子。

▍雙子座

雙子男愛慕虛榮，喜歡成為人群中的焦點，尤其是當眾多曖昧對象因為他而爭風吃醋時，他們會越發覺得自豪。雙子座本身較飄忽不定，感情同樣難以捉摸，有可能這一秒喜歡你，下秒就突然厭倦，但是又不會馬上攤牌，而是喜歡跟你繼續曖昧，這樣既可以不用負責任，也可以省掉不必要的精神負擔。

▍雙魚座

雙魚男是典型的浪漫主義者，他們的優勢在於能夠用盡一切手段感動異性，讓對方動心，加上雙魚座對於曖昧相當得心應手，只要是有好感的人，都難以逃離他們的手掌心。這樣的雙魚其實特別容易心軟，面對追求者，即便自己不愛，也狠不下心拒絕，容易不知不覺就和對方大搞曖昧。