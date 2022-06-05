YouTuber「滴妹」與哥哥阿滴一起經營語言學習頻道，內容專業獲得網友好評，不過她昨(4日)突PO出影片表示自己人已離開台灣，「什麼時候回來還不確定」，影片中還大方放閃同是YouTuber的男友「I.C Charlie」查理，粉絲及好友們紛紛留言祝福，甚至有人直接祝她「新婚快樂」。

滴妹昨(4日)PO出最新影片透露說，在規劃許久後，決定在今年暑假給自己放一個長假，去美國找男友，順便好好休息、充電；為了這趟旅程她做了許多準備，從辦簽證、到AIT面試、做PCR篩檢，加上自己開的飲料店工作安排，一切都安排妥當後出發，現在她人已經平安抵達美國。

（影片來源取自《滴妹》若有移除請見諒）

雖然滴妹在桃園機場和父母道別時顯得依依不捨，不過即將見到心愛的人和迎接休假的興奮仍掩藏不住，光是看到男友前來接機，她就忍不住開心發出高八度的聲音，整部影片和留言區都洋溢滿滿幸福感，網友熱烈回應：「是婚前準備嗎？」、「滿滿的祝福」、「祝滴妹旅途愉快，幸福美滿」、「新婚快樂，不是啦，我是說旅遊愉快」、「男朋友也很瘦欸，終於ㄧ起公開拍影片了阿～」、「因為這疫情，小倆口應該超久沒見了」。

（影片來源取自《阿滴英文》若有移除請見諒）

其實先前就有網友在2019年底發現，IG上有一張滴妹環抱並親吻查理的照片，當時就曾掀起熱議；粉絲相當好奇，想找出兩人曖昧互動的證明，還有一名自稱「查理高中同學」的網友表示，兩人交往已經一段時間了，只是比較低調而已。