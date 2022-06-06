國民黨前台北市議員羅智強昨（5日）再度轟前行政院長張善政參選一事，批其被國民黨徵召出戰桃園市長過程缺乏程序正義，強調「只要張善政願意補足程序正義，羅智強立即宣布退出桃園市長選舉」，然僵局尚未緩解。對於桃園之亂仍持續，且羅智強和國民黨主席朱立倫間似乎仍未達良好的溝通、共識，港媒對藍營這一戰的結果，也給出最新的驚人預言。

針對藍營桃園市長戰局，前民進黨立委郭正亮日昨指出，資深媒體人趙少康日前曾曝光一份桃園市長選舉民調，羅竟然衝到第一，但現在國民黨主席朱立倫卻沒遵守規則，羅當然會感到很生氣。而港媒《中評社》6日最新分析，目前國民黨中央心意已決，沒有更改的可能，只是如此發展下去，有高聲量和不少支持群眾的羅智強與國民黨的對撞，恐釀成朱立倫、國民黨、張善政、羅智強和藍營桃園市議員全輸的「五輸局面」。

《中評社》直言，正在美國訪問的朱立倫，目前最希望外界把目光聚焦他在為國民黨、台灣拚美國關係，「但後院失火的狀況恐怕遠比他想像的更嚴重」，羅智強公開批評朱是失格、失信也失能的領導者，大大抵銷他的訪美正面效應。《中評社》甚至預言，上述情況對朱立倫來說「還屬於小輸的狀況」，若朱無法真正解決桃園亂局，年底九合一選後的總算帳，恐讓朱的政治路就此結束。

《中評社》指出，桃園亂局的外溢效應已經形成，包括日前藍委徐志榮拒絕苗栗縣長提徵召，都讓國民黨本佔有優勢的桃竹苗地區選情蒙上陰影，而內亂不止的國民黨將更難獲得中間和年輕選民的青睞，最終民眾黨和民進黨將得利。

至於前行政院長張善政，《中評社》提到，張在獲國民黨徵召後雖一直保持低姿態，並積極拜訪各方人士，希望平息怒火，但面對羅智強叫陣，「尤其是羅疾呼希望張能大局為重，重視程序正義」，意即要張主動請辭徵召，和所有有意參選者比拚民調，都讓他進退兩難，無法站穩腳步，接下來的桃園市長選舉，就有可能面臨失敗收場。