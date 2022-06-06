有意參選桃園市長的國民黨前台北市議員羅智強，近來與國民黨主席朱立倫、被徵召代表國民黨出戰桃園市長的張善政之間，頻出現「溝通障礙」，掀起藍色風暴。不過，先前羅智強雖被視為「空戰能力」強、在網路擁有極高聲量，是張善政遠不能及的，但近來「張粉」卻有快速集結現象，不少張善政的支持者都紛紛在網路現身發言，反嗆強粉，形成兩派網友戰翻的局面。

羅智強雖未被黨提名參選桃園市長，但相關動作未停歇。他日前喊話給張善政，要他重視公正問題，今羅（6）日又在臉書指出，雖然他提出「補正程序正義」的第1策，但看到張善政4日晚間的貼文，認為對方其實就已軟性拒絕。

羅智強強調，參加初選民調除了可以補正程序正義外，更重要的是，可以證明每個參選人的真實實力，不論對黨或對個人都有正面意義，「但看來張善政並不作此想」。

而羅智強的貼文貼出和經報導後，大量網友湧入羅該篇貼文和《中時新聞網》相關報導留言區留言；其中，許多張善政的支持者在《中時新聞網》下方留言嗆羅智強，例如「張善政已經中常會提名，你（羅智強）再不服不甘心除非脱黨参選，否則再搞事只會被綠營看笑話」、「張善政是被徵召，錯不在於他，說不當的話是會利於他黨」等。

但力挺羅智強的強粉反擊，指出就是因徵召過程不公，才造成此亂局，如：「耍無賴的人是國民黨黨中央，當初說用民調決定人選，是謊言吧！」、「支持強哥，沒有程序正義，到頭來也得不了人心」、「繼續走，不需再跟朱、張兩人對話，因為他們只想要你去輔選」、「張善政不是初出茅廬，如果要程序正義，當初就會拒絕徵召」。至於羅智強臉書貼文下方，則多半是挺羅的強粉不滿張善政被提名的的相關留言。

除此之外，國民黨智庫執行長柯志恩今上廣播節目《POP撞新聞》時，所談內容雖是藍營高雄市長人選問題，底下聊天室卻湧進許多挺張善政與挺羅智強的網友，繼續為各自立場發言戰翻，氣氛「火爆」！