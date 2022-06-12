國民黨主席朱立倫結束9天訪美行程返台，而羅智強日前宣布退選，12日媒體問及他是否會安排時間與朱見面，羅僅回「往事不要再提」，會專心行腳，媒體又問他會不會邀請朱一起行腳祈福？他則說隨個人意願，「一切隨緣。」

民眾黨桃園市長參選人賴香伶在12日拜會羅智強，外界解讀她先後拜訪桃園市議長邱奕勝與羅智強，都是先前因為初選而與國民黨鬧的不愉快之人，是否趁機要鬆動藍營在桃園的陸戰領袖與空戰有聲量的人？賴香伶對此回應，羅智強3月到現在的堅持與毅力，是國民黨內不可多得的人才，這次拜會不涉及選舉與分裂等等，而是經驗分享，希望各黨可以珍惜人才之外，也希望可以把動能轉化為服務國人更好的機會，不管邱議長或是羅議員都是請益拜會的對象，而朱主席以前也是桃園縣長，有機會也可以去拜會朱主席。

對於朱立倫已經返台，羅智強則說往事不要再提，他表示，每個人都有自己走過的風雨，過去的事就讓它過去，說過了成全就是成全，用意就是不要讓大家再去糾結，他自己還是專心在走祈福之路，其他的就不會特別多想。羅也避談是否想與朱見面，重複表示專心走祈福的路，不管什麼身分或是不是主席、哪個政黨的，只要一起為台灣這塊土地祈福都樂見也歡迎。