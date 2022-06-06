瑞德西韋是治療新冠肺炎的主力藥物之一，陽明交大與英國劍橋大學研究發現，瑞德西韋代謝物可通過胎盤屏障，懷孕投藥後有近5成藥物代謝物可進入胎兒，會對胎兒產生什麼影響還未知。不過他們建議，除非不得已，否則確診孕婦不要使用瑞德西韋來治療。

陽明交大與英國劍橋大學合作的研究發現，瑞德西韋投藥後在動物體內分解的代謝物GS-441524可以在羊水、胎兒、胎盤中測得。研究團隊在動物模型中發現，瑞德西韋在投藥後40分鐘內可以迅速分解成GS-441524，60分鐘後進入胚胎，半衰期約為2到3小時，估計母體血液中有46％的GS-441524會進入胎兒體內。

研究團隊透過自行研發的微透析探針，在懷孕母鼠的血液、胎盤、羊水、胎兒中取樣，並以質譜儀分析藥物代謝濃度，最終發現母體血液中的藥物代謝物，約有71％會到達羊水、46％會達到胎兒、35％會到達胎盤。

主持研究的陽明交大傳統醫藥研究所教授蔡東湖表示，瑞德西韋是現階段治療新冠肺炎的重要藥物，但之前對於藥物本身及其代謝物能否通過胎盤屏障，以及藥物動力學尚未完全清楚，以至於影響孕婦染疫後的用藥。

蔡東湖說，瞭解藥物在體內的代謝過程，是決定臨床用藥的重要依據，研究證實確診孕婦使用韋德西韋治療，有近5成藥物代謝物可進入胎兒，但這對胎兒會產生麼影響，還要進行更深入的研究。

蔡東湖表示，瑞德西韋是美國食品藥物管理署首款核准治療新冠肺炎的藥物，雖然未發現對胎兒有顯著風險，但懷孕婦女用藥仍存有疑慮，關鍵在於瑞德西韋對孕婦與胎兒的科學研究仍不足，目前僅建議潛在效益大於風險的情況下才給予投藥。

參與這項研究的除了蔡東湖外，還有陽明交大傳統醫藥研究所博士生楊淩、碩士生林怡馨、國家中醫藥研究所林麗純研究員，以及英國劍橋大學Jeffrey W. Dalley教授。這項研究已刊登於《刺胳針》（Lancet）旗下的科學期刊eBioMedicine。