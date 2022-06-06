1名女網友在《爆料公社》抱怨，她帶孩子去釣蝦，狂被遊客小孩干擾，對方屢勸不聽還找大胸肌老公告狀，更指責原PO對小孩太兇會造成孩子心理受傷，讓她超無語發文訴苦，怎料網友們卻把重點放在該遊客的大胸肌老公上，敲碗原PO提供大胸肌照。

原PO在臉書社團《爆料公社》發文，日前她和孩子到桃園秘境釣蝦時，1位小女孩看到她兒子快釣到1隻鰲蝦時，便一直出手干擾，原PO和小女孩說：「那隻蝦子我們要釣」，怎料對方卻裝沒聽到，她便帶兒子和老公轉移目標，在快釣到時，小女孩又出現干擾，她忍無可忍告訴對方母親，小女孩的行為嚴重干擾到他們家釣蝦。

未料小女孩的母親竟找大胸肌的老公告狀說被欺負，她無奈表示，她只是說話比較大聲，並不是在罵小女孩，且和對方父母解釋後，對方母親不但沒道歉還指責原PO，要好好跟小女孩說話，擔心這麼大聲說話，會讓孩子的心理受傷，讓她不禁發文痛罵：「小孩子不懂，我們當然知道，你們要教啊，他們做不對的事情，我們會立刻處理，該道歉，立馬道歉」。

文章曝光後，不少網友們歪樓留言：「我只想看那個胸肌很大的爸爸，照片咧」、「螯蝦不能吃吧」、「小孩沒家教家長就是欠罵」、「可以曬爸爸胸肌照片嗎」、「我覺得快釣到被干擾真的會生氣耶..而且轉移位置還被干擾第二次」、「不一定是家教的問題，而是心態的問題」。