國民黨日前突然徵召行政院前院長張善政參選桃園市長，引起一片譁然，更讓國民黨台北市前議員羅智強、國民黨立委呂玉玲深感不滿。外傳黨主席朱立倫訪美返台後有可能啟動「換政」，對此張善政團隊回應，目前沒有收到該消息，會持續勤走基層、打選戰。

張善政團隊表示，外傳朱主席返台恐會「換政」，目前團隊及院長都沒有接收到該消息，若主席有這個想法，應會事先與院長做溝通，不過至今院長未接收到相關訊息，也未與主席討論到該作法，因此院長仍會照自己的步調勤走基層，盼能為國民黨贏下這場選戰。

資深媒體人黃暐瀚昨（5）日在網路節目「董事長開講」表示，當年朱立倫換柱就是他的獨家報導，出稿後各方想辦法求證，結果有的幕僚說會、有人卻說不可能，原因就是因為朱立倫是雙子座的，他的身體內有兩個靈魂，不同的人會看到他不同面向，因此有了不同的理解，而這次桃園則是類似的狀況。

黃暐瀚指出，桃園已經提名張善政，羅智強為何繼續行腳？呂玉玲為何繼續辦感恩餐會？原因就是地方相信朱立倫將會「換政」，更爆料朱立倫私下說「我們給張善政一段時間看看，不行的話等我從美國回來再說」。

黃暐瀚強調，他的爆料並非指出朱立倫一定會這樣做，「因為我不知道他哪個靈魂跑出來」，但「朱立倫回國後將換政」是桃園地方人士看到的，存在於地方人士心中，所以他們才會持續努力。