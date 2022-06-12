2022九合一大選即將到來，國民黨尚未推派參選高雄市長的人選，近期黨內欲爭取提名的人不少，除了在5月23日先行宣布參選高雄市長的孫健萍外，許多媒體群組12日上午也傳出「高雄企業界歡迎張亞中校長參選高雄市長」記者會的訊息，對此，張亞中表示，若高雄有需要，他絕對義不容辭。

許多媒體群組於12日上午傳出將於16日舉辦「高雄企業界歡迎張亞中校長參選高雄市長」記者會的訊息，對此，張亞中表示，對於企業力挺他參選高雄市長，他相當感謝，只要高雄有需要，他絕對義不容辭，只不過目前黨中央並沒有任何人與他接洽。

許多媒體群組12日上午傳出「高雄企業界歡迎張亞中校長參選高雄市長」記者會的訊息，對此，張亞中表示，若高雄有需要，他絕對義不容辭。（翻攝畫面／洪浩軒高雄傳真）

張亞中指出，黨主席選舉結束後，他相當感謝高雄市民對他的支持，所以經常來訪高雄並成立讀書會，也受到許多在地企業大老支持，因此推舉他參選高雄市長，但對於參選高雄市長一職，他始終保持「不爭」的理念，而不爭不代表不敢承擔，而是尊重黨中央的決定，他也將於16日前往記者會現場，聽聽在地民眾的需求及心聲。

張亞中近日勤訪高雄，他11日與醫師蘇偉碩面談，張亞中相當認同「在野大聯盟」的觀點，他認為在野大聯盟應是有理念、有目標、共同協力的合作而不是建立在權力的交換，在野各界應該團結，避免執政黨一黨獨大，專斷腐化，才是高雄人民之福。

張亞中也提出在野大聯盟的合作建議，第一是在選舉前在野大聯盟提出共同政見，包括對目前高雄市政缺失的檢討，以及選後的合作方式。第二，選後若在野大聯盟成員獲得執政，在野大聯盟將轉化為執政大聯盟，市長當選人應不分彼此，任用大聯盟的優秀人才入閣，最後，選後若在野大聯盟仍然在野，應彼此約定在議會團結，共同合作制衡。