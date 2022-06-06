青虫上個月28日舉辦單曲搶先暖身場。（青虫樂團提供）

青虫樂團成軍五年將舉辦首場大型專場。（青虫樂團提供）

青虫日前參與音樂實境行腳節目《WINDIE收OUT！》拍攝。（青虫樂團提供）

青虫aoi成軍5周年，預計7月發表全新單曲〈新年冬新希望〉，上個月(5／28)特別舉辦小型暖身場，首唱新歌迎來台下歌迷尖叫掌聲，主唱吉尼表示：「首次挑戰饒舌，原本擔心大家會不習慣，不過看到台下有人一起搖擺，看來接下來我們團名可以改叫饒虫了。」青虫乘勝宣布將在8／7打造首場大型演出「歹年冬厚痟人」。

青虫aoi由主唱兼吉他手吉尼、電吉他手Alan、Bass手郭宏所組成，於2017年成軍，2020年發表首張專輯《有你的故事》請到金馬得主林柏宏跨刀獻聲〈無你的故事〉，打造新世代台語男女對唱情歌，掀起獨立音樂圈熱烈討論，更讓青虫一舉入圍第32屆金曲獎最佳新人、最佳台語專輯、年度專輯三項獎。

獲得金曲入圍肯定後，青虫積極尋求突破，努力籌備樂團第二張專輯之外，也決定舉辦大型專場，以「歹年冬厚痟人」為主題，呼應近期遭遇的「水逆」怪事。主唱吉尼解釋：「演唱會主題是從新歌〈新年冬新希望〉發想而來，每年我們都會許下新願望，希望能給自己一些進步或改變，但社會現實殘酷，總會遇到狗屁倒灶的人事物，雖然水逆無情，卻也希望大家都能跨過各種挑戰，進化更好的人。」

日前青虫也參與音樂實境行腳節目《WINDIE收OUT！》拍攝，並改編專輯舊作〈我毋是刁故意〉打造全新電子節拍，單曲上線後獲得一致好評，加上選在海港漁村拍攝收音，被大讚瀰漫夏日沁涼風情，成為今夏最洗腦舒爽的夏季夯曲。