名模隋棠上月忙拍電影《團圓飯》，因劇組有2名確診者，當下她就搬出家裡，之後也證實確診，所幸經休養後已康復，而隋棠近日就曬出上街照，膚色明顯黑了一階，她的健康小麥膚色和過往白皙模樣差很大，也吸引網一片討論。

隋棠昨（5日）在IG曬出街頭美照，她身穿細肩帶長洋裝，並放下一頭長髮及戴著墨鏡，舉手投足相當愜意，不過，從畫面上看隋棠的膚色明顯黑了一階，健康的小麥膚色立刻成為照片亮點，使她也發文直呼：「半島膚色預備備」，還貼出一個太陽貼圖。

隋棠小麥膚色的氣質和原本白皙的模樣差很大，網友也紛紛留言：「超美的妳」、「健康的膚色」、「女神怎麼樣都美」，讚隋棠現在更有時尚感，也更加有氣勢。

雖然隋棠上個月確診，一年一度的母親節還因此在隔離中度過，不過孩子和家人維持健康，已是讓隋棠開心的事，而她在隔離期間猛喝水、雞精、維他命發泡錠、蜂蜜跟中藥，讓她出關時容光煥發，雖然事後還直呼：「從出關回家到現在也不過三天，幸福黑眼圈已上門」，不過，看著孩子和家人平安健康的模樣，想必隋棠仍甘之如飴。