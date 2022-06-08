「孟子第73代孫女」歌手孟慶而擁有甜美外型與火辣身材，曾因在金曲獎身穿一襲爆乳戰袍而爆紅，去(2021)年她甜嫁音樂人Eddie，愛情事業兩得意。然而她日前卻染疫確診，前(6日)PO出疫情前的美照激勵自己，透露想趁居隔做家事發現想太多，全身痛的症狀讓她2小時就軟癱。

孟慶而日前確診，前日她PO出上下身都穿肉色健身裝的辣照，寫道：「Day 2 放一張疫情前的健康美照自我鼓勵～早上六點有點胸悶，吸不到空氣，後來症狀緩解，喉嚨有刀割感，小咳嗽。顴骨到整個前額脹痛，大腿屁股身體不時痛一下，最高37.5度沒燒，剛剛受不了吃一顆止痛。今天整體跟感冒雷同，頭痛程度是比較難受的，希望明天就會好些。」，透露她從喉嚨、顴骨、前額、大腿、屁股全身都有痛感症狀。

她以為趁確診剛好做家事，其實想太多：「昨天雄心壯志寫下今日待辦事項，不料整天清醒時間有限，下午決定作作家務活動筋骨，果然神清氣爽～通體舒暢～，沒有……以上是我想像的……，果然作沒兩小時後就筋疲力盡躺平怒睡一波…」，染疫帶來的疲勞讓她2小時就告軟癱。

但身體雖又疲又痛，所幸整體運勢並不太糟：「但今天發生了許多好事呦！像是接到一個新工作，以及本周卡到的外景，因為天氣而延期了!!!!～喔耶謝謝牧者的禱告～我要發煙火歡呼幾聲。還有先生一早就說：『我感覺好極了～』，身體都沒有不適，希望能繼續保持。這兩天也跟一些確診朋友聯繫，請大家為我們集氣，也要自己小心，最重要保持正面樂觀，烏雲一下下而已，很快就雨過天晴。」；從大前天到今(8日)，孟慶而陸續寫下她每天的確診心情日記；粉絲們看她始終保持心態陽光，感到放心不少，也紛紛祝她早日康復。