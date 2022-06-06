國民黨前台北市議員羅智強。(本報資料照)

國民黨前台北市議員羅智強今（6日）晚間突然宣布，他將要退出桃園市長選舉。昨日才諷刺羅智強硬要選桃園市長的桃園市議員、「村長」詹江村表示，感謝羅智強為大桃園的成全，也請收下他的最敬禮。

近日多次槓上黨主席朱立倫的國民黨前台北市議員羅智強，今（6日）早宣布不再向被徵召參選的前行政院長張善政獻策後，晚間突然宣布，他將要退出桃園市長選舉。

羅智強發文表示成全，「成全了你的瀟灑與冒險，成全了我的碧海藍天」，「一個人的成全，好過一群人的糾結」，因此決定退出桃園市長選舉。羅智強同時也宣布，「祈福走桃園」活動仍會繼續，他也會繼續為台灣人民祈福，「明天，碧海藍天」。

昨日才批評羅智強硬要選桃園市長的桃園市議員、「村長」詹江村，在得知羅智強不在參選後表示，感謝羅智強為大桃園的成全，也請收下他的最敬禮。

詹江村昨日嘲諷羅智強什麼都不要，就是只要選桃園市長，不客氣開嗆「羅智強就是在地上打滾說這不是肯德基」！

不過，羅智強傍晚宣布退選後，詹江村表示，「這陣子我的無禮，也請見諒」，「我只是一個日落黃花過氣的議員，而你94強，身肩國民黨未來的重負，你的付出跟委屈，我們看在眼裏。」

詹江村也說，「如果不嫌棄，能為你效勞的機會，一定有我，感謝你為人民、為國、為黨、為大桃園吞下委屈成全大我。」